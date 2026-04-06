Тракториста будут судить за гибель оператора фермы: мужчину придавило трактором

Черняховский межрайонный следственный отдел СКР по Калининградской области завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего тракториста. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Трагедия произошла 4 мая 2025 года вблизи поселка Борок Озерского района. Обвиняемый, управляя трактором, допустил его опрокидывание. Оператор фермы, находившийся в кабине, выпал на грунт и оказался придавлен машиной. 41-летний мужчина скончался на месте.
Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Ранее прокуратура района сообщала, что по иску надзорного ведомства предприятие выплатило родственникам погибшего 3 млн рублей компенсации морального вреда.