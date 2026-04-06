Всех горняков шахты «Белореченская» в ЛНР подняли на поверхность

Все шахтеры, оставшиеся под землей после атаки дрона, подняты из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР, никто не пострадал.

Источник: РБК

Все шахтеры, оставшиеся под землей после атаки дрона, подняты из забоя шахты «Белореченская» в ЛНР, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность», — отметил он.

По словам Пасечника, медицинская помощь никому не потребовалась. Он также отметил «исключительное мужество и стойкость» попавших в трудную ситуацию шахтеров.

Ночью ВСУ ударили по территории шахты «Белореченская», в результате оказалась повреждена электроподстанция. Из-за аварийного отключения света 41 человек остался под землей. На место происшествия прибыли сотрудники всех профильных служб. С шахтерами была оперативно установлена связь.

