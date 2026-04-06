Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку

Психолог Маденко: не следует покупать персональный гаджет детям до 7 лет.

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Персональные гаджеты не рекомендуется покупать детям до семи лет, использование гаджетов должно проходить только под контролем взрослых, а полноценный смартфон лучше давать не ранее 14−16 лет, рассказала психолог Екатерина Маденко.

«Во времена нашего детства многое решалось строгостью и общими нормами, сегодня нужна такая же ответственность, но с пониманием цифровой реальности. До семи лет лучше ребенку обходиться без персонального гаджета. Планшет или телефон — только для совместного просмотра, обучения. Нужен строгий контроль взрослого. Ранний доступ часто снижает внимание и мешает живому общению. От семи до 10 лет можно дать общий или детский планшет с ограничениями: возрастные приложения, время по таймеру, отсутствие доступа к платежам и соцсетям. Главное — учить ребенка правилам», — сказала психолог в беседе с NEWS.ru.

Маденко уточнила, что в 11−13 лет, когда растет социальное давление, лучше выбрать простой телефон для связи. По ее словам, покупку полноценного смартфона для ребенка следует рассматривать, только когда ему исполнится 14−16 лет.