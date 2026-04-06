Психолог посоветовала, когда покупать телефон ребенку

«Во времена нашего детства многое решалось строгостью и общими нормами, сегодня нужна такая же ответственность, но с пониманием цифровой реальности. До семи лет лучше ребенку обходиться без персонального гаджета. Планшет или телефон — только для совместного просмотра, обучения. Нужен строгий контроль взрослого. Ранний доступ часто снижает внимание и мешает живому общению. От семи до 10 лет можно дать общий или детский планшет с ограничениями: возрастные приложения, время по таймеру, отсутствие доступа к платежам и соцсетям. Главное — учить ребенка правилам», — сказала психолог в беседе с NEWS.ru.