Когда в Волгограде выключат отопление, решили в мэрии

В Волгограде определена дата завершения отопительного сезона 2025−2026. В администрации города уже подписали постановление, что выключат отопление в жилых домах с 6 апреля 2026 года. То есть день в день.
— Также для социальных объектов предусматривается возможность продолжения подтопки по заявкам их руководителей, — рассказали чиновники.
До этого городские власти объявили, что отопительный сезон 2026 в Волгограде решили продлить из-за погоды. Тогда за окном было +18…+20 градусов днем. Но как только в РСЧС объявили о грядущих заморозках, власти все же решили завершить отопительный сезон.
Остыли батареи уже и в Михайловке, Камышине и десятке районов области.
