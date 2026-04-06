Что принесет циклонический вихрь Рапунцель, который испортит погоду в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля

С 7 по 9 апреля включительно Беларусь будет находится в зоне циклонической циркуляции из-за чего погода будет неустойчивой. Осадки пройдут почти по всей стране из-за проходящих атмосферных фронтов. А после фронтальных разделов поступят воздушные массы северных широт, температуры упадут до −4 максимум +5 градусов ночью, а днем разбежка будет от +2 по северу до +10 градусов по юго-западу. Из-за похолодания высока вероятность мокрого снега. Во вторник, 7 апреля, еще в южных районах возможны грозы. Сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду прогнозируется на 7 и 8 повсеместно, а 9 апреля — местами по северу. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности.