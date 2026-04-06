Что принесет циклонический вихрь Рапунцель, который испортит погоду в Беларуси на неделе с 6 по 12 апреля

Циклонический вихрь «Рапунцель» принесет в Беларусь прохладную погоду с дождем и ветром. Подробнее в Белгидромете рассказали БелТА.
Белорусские синоптики предупредили, что погодный сценарий на неделе с 6 по 12 апреля будет запутанным. Беларусь окажется во власти циклонического вихря «Рапунцель» с центром над севером Европы.
— Атмосферные фронты антициклона, словно длинные волосы принцессы, запертой в высокой башне, дотянутся и до территории нашей страны, — рассказали синоптики.
Вихрь принесет в республику холодную погоду, осадки будет сопровождать сильный порывистый ветер. Количество влаги и спад ветра ожидаются к концу недели.
С 7 по 9 апреля включительно Беларусь будет находится в зоне циклонической циркуляции из-за чего погода будет неустойчивой. Осадки пройдут почти по всей стране из-за проходящих атмосферных фронтов. А после фронтальных разделов поступят воздушные массы северных широт, температуры упадут до −4 максимум +5 градусов ночью, а днем разбежка будет от +2 по северу до +10 градусов по юго-западу. Из-за похолодания высока вероятность мокрого снега. Во вторник, 7 апреля, еще в южных районах возможны грозы. Сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду прогнозируется на 7 и 8 повсеместно, а 9 апреля — местами по северу. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности.
Предварительно, с пятницы по воскресенье, с 10 по 12 апреля включительно влияние фронтальных разделов должно ослабнуть. Осадки станут локальными и кратковременными. Но температуры будут нехарактерными — на 1−6 градусов ниже средних многолетних значений.
В пятницу, 10 апреля, местами возможен непродолжительный мокрый снег и дождь. Ночью будет от −5 до +1 градуса, в дневные часы воздух прогреется от +3 до +10.
В субботу, 11 апреля, кратковременные дождь и мокрый снег могут повториться местами. В ночные часы температурный фон от −4 до +2 градусов, но местами при прояснениях мороз может быть −6 градусов. Днем везде будут положительные температуры от +5 до +11.
Погода на Пасху в Беларуси в воскресенье, 12 апреля, будет, в основном, сухой. Только в некоторых районах по юго-востоку есть вероятность непродолжительных дождя с мокрым снегом ночью. Ночью ожидается от −4 до +2 градусов, а днем — от +8 до +15 градусов.
Тем временем МЧС предупредило белорусов о ветре 15−20 м/с на 6 и 7 апреля: «Машину поставить в гараж, на улице избегать деревьев и мостов».
