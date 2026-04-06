Путин поручил 7 апреля созвать совещание по ситуации в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил провести 7 апреля совещание с участием представителей Дагестана, МЧС, других федеральных ведомств для обсуждения положения в республике в связи с затоплениями после аномальных осадков. Поручение появилось на сайте Кремля.
Решение провести совещание было принято после того, как глава государства принял доклады главы МЧС Александра Куренкова и главы Дагестана Сергея Меликова.
Также Путин дал необходимые поручения всем соответствующим ведомствам по оказанию помощи людям.
В конце марта на Дагестан обрушились сильный ветер со скоростью до 23 м/с и мощные дожди. Максимальный удар стихии пришелся на Махачкалу, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и ряд других районов. Улицы городов быстро ушли под воду, уровень которой местами достигал полутора метров.
В воскресенье, 5 апреля, сообщалось, что в Дербентском районе Дагестана проводится эвакуация жителей микрорайонов поселка Мамедкала из-за угрозы подтопления, вызванной переполнением Геджухского водохранилища.
В тот же день в Махачкале из-за ливней и селя обрушилась многоэтажка. Информации о пострадавших нет.
В «Россети Северный Кавказ» сообщили о нарушениях на ЛЭП в 14 районах, включая Карабудахкентский, Ахтынский и Каякентский, а также в Махачкале. На восстановление направлены 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы техники. Ранее на перегоне Каякент — Берикей обрушился пролет железнодорожного моста, из зон подтопления эвакуировали более 3,3 тыс. человек.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.