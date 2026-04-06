Путин поручил 7 апреля созвать совещание по ситуации в Дагестане

В «Россети Северный Кавказ» сообщили о нарушениях на ЛЭП в 14 районах, включая Карабудахкентский, Ахтынский и Каякентский, а также в Махачкале. На восстановление направлены 173 бригады, 678 специалистов и 294 единицы техники. Ранее на перегоне Каякент — Берикей обрушился пролет железнодорожного моста, из зон подтопления эвакуировали более 3,3 тыс. человек.