Ростовская область обогнала Кубань по покупательной способности

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах Ростовской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году достигло показателя в 2,53. Это оказалось выше, чем годом ранее (в 2024 году — 2,44). Информацию публикует агентство РИА Новости.