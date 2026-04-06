Ростовская область обогнала Кубань по покупательной способности

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах Ростовской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году достигло показателя в 2,53. Это оказалось выше, чем годом ранее (в 2024 году — 2,44). Информацию публикует агентство РИА Новости.
Средние зарплаты в прошлом году выросли до 61,60 тысячи рублей. Прирост составил 14,2%. Отношение оплаты труда к таким же выплатам в крупных городах области — 78%.
Сравнение год к году показало положительную динамику и, соответственно, рост покупательной способности в малых и средних населенных пунктах Дона. Отметим, по итогам 2025 года Ростовская область заняла 57-е место в рейтинге, обогнав Кубань, которую разместили на 58-й строке списка.
Добавим, фиксированный набор включает основные виды продукции и услуг, по которым организовано наблюдение за ценами. В набор включают то, что востребовано, а также социально значимые потребительские расходы.
