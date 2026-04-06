Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область обогнала Кубань по покупательной способности

Уровень зарплат выяснили в малых и средних населенных пунктах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах Ростовской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2025 году достигло показателя в 2,53. Это оказалось выше, чем годом ранее (в 2024 году — 2,44). Информацию публикует агентство РИА Новости.

Средние зарплаты в прошлом году выросли до 61,60 тысячи рублей. Прирост составил 14,2%. Отношение оплаты труда к таким же выплатам в крупных городах области — 78%.

Сравнение год к году показало положительную динамику и, соответственно, рост покупательной способности в малых и средних населенных пунктах Дона. Отметим, по итогам 2025 года Ростовская область заняла 57-е место в рейтинге, обогнав Кубань, которую разместили на 58-й строке списка.

Добавим, фиксированный набор включает основные виды продукции и услуг, по которым организовано наблюдение за ценами. В набор включают то, что востребовано, а также социально значимые потребительские расходы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.