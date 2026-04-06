Режим повышенной готовности действует в Нижнем Новгороде из-за паводка

В Нижнем Новгороде на фоне прогнозируемого весеннего половодья введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, главы районных администраций должны привести в готовность аварийные службы и при необходимости организовать круглосуточное дежурство руководителей и ответственных лиц. Кроме того, они должны постоянно следить за состоянием объектов жизнеобеспечения и социально значимых учреждений. Также в их задачи входит оперативное устранение любых аварий на коммунальных сетях, объектах и линиях энергосистем.
Департаменту транспорта поручили обеспечить откачку воды с проезжих частей и очистку водоотводных сооружений. Информацию о состоянии дорог и привлечении спецтехники будут ежедневно передавать в единую дежурно-диспетчерскую службу.
Внимание уделят и частному сектору. На откачку воды с территорий жилых домов городскому управлению ГОЧС из резервного фонда города выделили 599,5 тысячи рублей.
Ранее талая вода затопила дорогу в Подновье в Нижнем Новгороде. Коммунальным службам удалось снизить уровень потопа на 25 сантиметров. Кроме этого, уже более 400 участков ушли под воду в Нижегородской области, а в ряде районов ситуация остается напряженной.