Нижегородцам советуют отказаться от непищевых красителей при подготовке к Пасхе

Врачи-токсикологи призывают нижегородцев отказаться от использования непищевых красителей при подготовке к Пасхе. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
«Пористая структура яичной скорлупы позволяет токсичным веществам мигрировать внутрь продукта, превращая — главный символ праздника в “химическую бомбу”», — говорится в сообщении.
Запрещено использовать строительные краски, акрил, гуашь, фломастеры и маркеры. Они нередко содержат тяжелые металлы и растворители. Также при покраске яиц не стоит использовать лаки для ногтей и техническую поталь (имитация золота) из-за содержания формальдегида и солей меди.
«Вместо синтетики медики советуют обратиться к проверенным биохимическим методам: куркума даст яркий желтый цвет; краснокочанная капуста (в союзе с уксусом) окрасит скорлупу в небесно-голубой; луковая шелуха остается “золотым стандартом” безопасности», — отметил Никонов.
Можно обойтись и без красителей вообще. Эксперты предагают технику «декупажа» на сыром яичном белке с использованием обычных салфеток или обмотку нитками мулине.
