Биолог рассказал о пользе березового сока

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Березовый сок помогает снизить уровень холестерина, вывести токсины и нормализовать работу внутренних органов, рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
«Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами — калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C. Есть и противопоказания. Напиток не стоит употреблять в случае индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек», — сообщил биолог в беседе с NEWS.ru.