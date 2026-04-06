Биолог рассказал о пользе березового сока

«Березовый сок помогает снизить уровень холестерина и улучшает метаболизм, выводит токсины, нормализует работу печени и почек, поддерживает иммунитет организма и насыщает его ценными микроэлементами — калием, кальцием, магнием, натрием, марганцем, железом, медью, а также витаминами группы B и C. Есть и противопоказания. Напиток не стоит употреблять в случае индивидуальной непереносимости, а также при хронических заболеваниях печени или почек», — сообщил биолог в беседе с NEWS.ru.