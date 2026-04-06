ГУАД начал проверку 3,6 тысячи км гарантийных дорог в регионе

В Нижегородской области стартовала ежегодная инструментальная диагностика дорог, находящихся на гарантии после ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас под контролем ГКУ НО «ГУАД» находится 720 участков общей протяженностью 3 600 км, включая 745 км путей, приведенных в порядок в прошлом году.
Директор ГУАД Леонид Самухин пояснил, что гарантия на работы составляет от трех до пяти лет. Если в ходе весеннего обследования будут выявлены скрытые дефекты покрытия или обочин, подрядчики обязаны устранить их полностью за свой счет. Помимо специалистов, в мониторинге активно участвуют и местные жители, направляя жалобы на состояние проезжей части и остановок через платформу «Госуслуги. Решаем вместе».
Все обнаруженные недостатки будут зафиксированы в специальных актах, после чего дорожные службы получат официальные предписания. Согласно установленным графикам, подрядные организации должны завершить все восстановительные работы в рамках гарантийных обязательств до 1 июня.
