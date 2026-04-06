Тренер «Балтики» о матче с «Динамо»: Рано успокоились — не удалось достучаться до ребят

Футболисты калининградской «Балтики» рано успокоились и не смогли довести встречу с махачкалинским «Динамо» до победы. Об этом после матча рассказала журналистам старший тренер команды Юрий Нагайцев.
«Немного рано успокоились: игра удаётся, всё хорошо. Не удалось встряхнуть ребят, что надо играть до конца. Говорили об этом в перерыве, что второй тайм нужно провести так же, как играли в начале и в середине первого. Но не удалось достучаться», — сообщил Нагайцев.
Он также отметил, что по ходу встречи тренерский штаб действовал хладнокровно и вносил корректировки в зависимости от ситуации. «Шансы были и до счёта 2:2, и после. Они есть всегда! Зачем суетиться? У нас был план А, план Б и план С. Мы знали, что делать», — подчеркнул наставник.
«Балтика» в 23 туре сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в Каспийске. Встреча завершилась со счётом 2:2. Свой следующий поединок балтийцы проведут в Калининграде против «Пари НН» 11 апреля.