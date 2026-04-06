Конфискованные у нетрезвых волгоградцев автомобили отправили в зону СВО

Автомобили, конфискованные у волгоградцев, наказанных за нетрезвое вождение, будут переданы для нужд Минобороны России, сообщают в региональном ГУ МВД. Речь идет о тех, кто повторно попал на глаза полицейских в таком состоянии.
В этом случае в отношении водителя возбуждают уголовное дело. И машина может быть конфискована. В первую неделю апреля авто лишились два любителя езды подшофе. Оба — в Иловлинском районе Волгоградской области.
«Подобные меры позволяют не только обеспечить безопасность на дорогах, но и реально не позволить заядлому пьянице управлять личным транспортом», — заявляют в региональном полицейском главке.
Ранее сообщалось, что Волгоград передал партию квадроциклов в зону СВО к весенней распутице.