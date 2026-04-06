Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конфискованные у нетрезвых волгоградцев автомобили отправили в зону СВО

Подобные меры позволяют не только обеспечить безопасность на дорогах, но и реально не позволить заядлому пьянице управлять личным транспортом.

Автомобили, конфискованные у волгоградцев, наказанных за нетрезвое вождение, будут переданы для нужд Минобороны России, сообщают в региональном ГУ МВД. Речь идет о тех, кто повторно попал на глаза полицейских в таком состоянии.

В этом случае в отношении водителя возбуждают уголовное дело. И машина может быть конфискована. В первую неделю апреля авто лишились два любителя езды подшофе. Оба — в Иловлинском районе Волгоградской области.

«Подобные меры позволяют не только обеспечить безопасность на дорогах, но и реально не позволить заядлому пьянице управлять личным транспортом», — заявляют в региональном полицейском главке.

Ранее сообщалось, что Волгоград передал партию квадроциклов в зону СВО к весенней распутице.