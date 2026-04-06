В Волгограде перед заморозками решили отключить отопление

Напомним, в Волгоградской области муниципалитеты начали объявлять об остановке подачи тепла в жилые массивы с 1 апреля. На текущий момент отопительный сезон уже закрыли в Камышине и Михайловке, а также в Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском, Даниловском и Котовском районах. При этом изнывающим от жары жителям Волгограда власти сообщали, что в отличие от более северных районов не намерены досрочно останавливать подачу тепла. Такое решение чиновники обосновывали надвигающимися заморозками.