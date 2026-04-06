В Пермском крае за неделю спасли 35 человек при пожарах

В ведомстве напомнили жителям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Спасатели призывают не оставлять детей без присмотра, объяснять им основные меры предосторожности, а также держать спички и зажигалки в недоступных местах. Кроме того, рекомендуется установить в доме пожарный извещатель.