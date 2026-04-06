Традиции и история Благовещения Пресвятой Богородицы, что можно и что нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из важнейших христианских праздников, в православии он входит в число двунадесятых. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. «Газета.Ru» рассказывает об истории праздника, его традициях и символах, а также о том, почему в Благовещение принято выпускать в небо белых голубей.

Когда отмечают Благовещение в 2026 году.

Благовещение Пресвятой Богородицы — двунадесятый праздник в православии. Он относится к непреходящим, то есть каждый год отмечается в один и тот же день.

Дата праздника отстоит от Рождества Христова ровно на девять месяцев. Обычно у Благовещения один день предпразднства и один день попразднства, на который приходится Собор архангела Гавриила.

Так как в 2026 году Благовещение приходится на Страстную неделю, предпразднство и попразднство, согласно церковным традициям, не отмечаются.

Римско-католическая церковь, протестантские деноминации и некоторые другие церкви празднуют Благовещение 25 марта.

История и суть праздника Благовещение.

Слово «Благовещение» переводится с греческого (Εὐαγγελισμός) как ~ «радостная весть»~ или ~ «благая весть»~. От этого же корня происходит название главной новозаветной книги — Евангелия. Это подчеркивает исключительную важность той новости, которую принес Архангел Гавриил.

«Праздник Благовещение связан с евангельским эпизодом, когда Архангел Гавриил обращается к молодой Деве Марии, которая даже не помышляла стать Матерью Божией. Когда она читала пророчество Исайи о деве, которой суждено родить миру Спасителя, то в мыслях лишь желала быть хотя бы служанкой при этой избраннице. И вот Господь направляет к ней Гавриила с белой лилией — знаком нетленной чистоты. Посланник возвещает Марии: у Нее родится Сын, и Он будет не просто ребенком, а Избавителем всего человечества», — рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

Мария была смущена, ведь она сохраняла девство и не намеревалась вступать в брак. На ее недоумение: «Как это случится, если я не знаю мужа?» — Архангел ответил: «Сойдет на Тебя Дух Святой». Так было указано на божественное зачатие, пояснил священник. В ответ прозвучали слова, ставшие образцом безграничного упования на Бога: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

Распространение праздник получил в IV веке, когда христиане начали отмечать Рождество. Подтверждением этому служит следующий факт: в начале IV века равноапостольная императрица Елена распорядилась возвести в Назарете, на месте, где, предположительно, Архангел Гавриил явился Деве Марии, Базилику Благовещения. В новозаветные времена здесь находился дом Девы Марии и Иосифа Обручника.

Значение праздника Благовещение.

Отец Николай выделяет два главных урока этого дня. Первый касается нашего диалога с Творцом. Важно, перечисляя Богу свои просьбы и планы, оставлять пространство свободы для божественного ответа. Для этого необходима внутренняя смелость, чтобы принять святую волю, даже когда она не совпадает с нашими ожиданиями.

Второй важный момент — благодарность. Людям свойственно думать о плохом, преувеличивать трудности и обесценивать хорошее, а это, в свою очередь, ведет к унынию.

«Лучшая профилактика этого — благодарность. Стоит чаще вспоминать о таких эпизодах, о том, что Бог сделал лично для нас — а он лично для нас пришел в этот мир и, будучи всемогущим Богом, стал обычным человеком, так же ходил по земле, хотел есть, плакал и пошел на смерть ради нас. И когда ты начинаешь все это проговаривать и внутренне проживать, то уже язык не поворачивается бесконечно ныть и жаловаться, что все плохо», — говорит священник.

В итоге, как подчеркнул отец Николай, такие евангельские события, как Благовещение, являют нам безмерную любовь Бога к каждому человеку.

Как принято отмечать Благовещение.

Благовещение в православии — один из двунадесятых богородичных праздников, то есть посвященных событиям из жизни Девы Марии. Священник Николай Конюхов советует по возможности посетить в этот день церковь.

«Мы ведь приезжаем к маме на день рождения или в день свадьбы с папой — это очередной повод заехать, пообщаться, поблагодарить, подарить цветы. Если мы так ценим своих родителей, то почему не можем своей небесной матери уделить внимание. В этом году Благовещение выпадает на вторник, и не у всех есть возможность уйти с работы. Но можно хотя бы на часочек отпроситься и успеть на утреннюю службу. Во многих храмах сейчас служат ранние литургии», — отметил священник.

Он также напоминает: продолжается Великий пост, поэтому посещение богослужений и исповедь особенно важны.

Еще один красивый обычай праздника — отпускать на волю голубей. Эта традиция существовала на Руси и сегодня жива во многих приходах.

Отец Николай советует верующим в преддверии праздника попросить у Богородицы ~умения с миром принимать то, что нельзя изменить~.

«У нее это получилось потрясающе. Она не просто, сжав зубы, терпела. Многие люди говорят: “Бог терпел и мне велел. Буду терпеть, сжав кулаки”. Это не активная позиция, не позиция православного христианина. Православный христианин выбирает другое. Он с миром принимает обстоятельства, которые не может изменить», — отметил священник.

Что можно и что нельзя делать на Благовещение.

Послабления в еде.

Послабления в еде зависят от того, на какой день Великого поста выпадает праздник.

* Обычный день Великого поста. Разрешается горячая еда с растительным маслом и рыба.

* День Страстной седмицы. Если Благовещение случится в эти дни, никаких послаблений не дается.
* Совпадение с Пасхой. Ограничений в пище нет.

В 2026 году православное Благовещение выпадает на вторник Страстной седмицы — последней и самой строгой недели перед Пасхой. Такое совпадение бывает нечасто. Из-за этого послабления, принятые на праздник, отменяются.

Хотя 7 апреля в этом году приходится на будний день, но, занимаясь рабочими и повседневными делами, не стоит забывать и о празднике. Уделите время молитве, чтению Священного Писания, внутренней духовной работе.

Что можно делать в Благовещение.

* Посетить праздничную службу в храме, исповедоваться, причаститься.

* Читать Евангелие и молитвы.
* Готовиться к Пасхе.
* Совершать дела милосердия.
* Придерживаться правил и ограничений Великого поста.
* Проводить время с семьей.

Что не стоит делать в Благовещение.

* Предаваться суете, праздности, целиком погружаться в дела, забыв о православном торжестве.

* Конфликтовать, раздражаться, пребывать в гневе.
* В старину было не принято в этот день заниматься тяжелым трудом, а также рукоделием, чтобы не отвлекаться от молитв и духовной работы.
* Заключать браки. Речь идет о церковных традициях, согласно которым в этот период венчания в храмах не совершаются.

В праздник также не проводятся заупокойные службы. Помянуть умерших можно в домашней молитве.

Приметы на Благовещение.

* Погода в этот день предвещает погоду на Пасху.

* Ясное небо — к теплому лету.
* Если еще лежит снег — урожай будет скудным.
* Гроза — к жаркому лету.
* Туман — к щедрому урожаю.
* Увидеть ласточек — к скорому весеннему теплу.