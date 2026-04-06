«Золотая судья» Хахалева была замужем за криминальным авторитетом

РИА Новости: «золотая судья» Хахалева была замужем за криминальным авторитетом.

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Золотая судья» Елена Хахалева была замужем за криминальным авторитетом и в 2004 году фиктивно расторгла брак, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Супругом Хахалевой Е. В. являлся криминальный авторитет Хахалев Р. О. В 2004 году брак фиктивно расторгнут», — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди бизнес-партнеров семьи Хахалевых также фигурирует еще один криминальных авторитет.

«Их основными бизнес-партнерами выступают сочинский криминальный авторитет Татулян Р. А. по прозвищу Робсон и член его преступной группировки Саркисян В. Д., а также совладелец группы строительных компаний “АВА” Арутюнян В. Г.», — добавил он.

Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой — Наталии Хахалевой и дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против судьи Елены Хахалевой уголовное дело по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог». Хахалева бежала от следствия (ВККС сообщала про Ереван) и была объявлена в розыск. В 2022 году суд в Ростове-на-Дону арестовал ее заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней, но, обманывая сотрудников, заполнявших табели учета рабочего времени, незаконно получила 1,195 тысяч рублей. Позднее Хахалеву задержали в аэропорту Баку, но запрос об экстрадиции женщины не был удовлетворен азербайджанским судом.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой Чернова.

Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
