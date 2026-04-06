В Алтайском крае организуют этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Алтайском крае пройдет 17 апреля. Мероприятие будет организовано по нацпроекту «Кадры», сообщили в управлении региона по труду и занятости населения.
Ярмарки вакансий состоятся во всех муниципалитетах края. В Барнауле главной площадкой станет многофункциональный спортивный комплекс «Титов Арена». Там около 50 работодателей предложат свыше 2 тысяч вакансий.
На мероприятии карьерные и кадровые консультанты городского кадрового центра «Работа России» помогут соискателям наметить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства и спланировать индивидуальный карьерный трек. Также на площадке для молодежи состоятся мастер-классы, тренинги и дискуссии по различным темам, связанным с работой и профессиональным ростом. С полной программой Всероссийской ярмарки трудоустройства в Алтайском крае можно познакомиться по ссылке.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.