114 участков дорог отремонтируют в Ростовской области за 5,5 млрд рублей

315 км дорог за 5,5 млрд рублей отремонтируют в Ростовской области в 2026 году. Подрядные организации уже начинают работы, рассказал в соцсетях губернатор Юрий Слюсарь.
По информации главы региона, донской минтранс заключил соглашения на ремонт 114 участков региональных и межмуниципальных дорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Дону собираются привести в порядок почти 90 км опорной сети автомагистралей. В частности, работы намерены выполнить на участках трасс Ростов на Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Ростов на Дону — Ставрополь, Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское.
Также планируется обновление более 130 км трасс, ведущих к опорным населенным пунктам. В этом случае речь, в том числе, идет о направлениях Миллерово — Вешенская, Усьман — Веселый — Сальск и Элиста — Ремонтное — Зимовники.
Кроме того, в этом году намерены выполнить ремонт на самых оживленных дорогах Ростовской области. Работы должны завершить до октября 2026 года.
