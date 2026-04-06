Макароны с котлетами и волейбольная подача: как губернатор осматривал школу № 4

Здание школы № 4 в Калининграде было построено по типовому проекту в 1956 году. В начале 2025 года его закрыли на капитальный ремонт. Работы, как сообщили в пресс-службе мэрии, обошлись в 211,2 млн руб. Из них 110,3 млн выделил федеральный бюджет, 60,5 млн — областной, и 40, 9 млн — муниципальный. Кроме того, из областного и местного бюджетов были направлены еще чуть более 160 млн руб. (ОБ — 58,9 млн руб., МБ — 101,1 млн руб.), которые пошли на благоустройство территории. Правда, ремонт несколько подзатянулся — планировалось открыть школу в конце 2025 года, потом сроки переносились. Последний — к годовщине штурма Кёнигсберга 9 апреля, но приуроченный к 80-летию Калининградской области. Впрочем, судя по тому, что увидели журналисты в здании школы уже в минувшую пятницу, к перерезанию красной ленточки там всё уже готово, осталось лишь дождаться нужной даты, чтобы сделать это торжественно и перед телекамерами.