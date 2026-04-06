Нижегородская Гострудинспекция проверяет информацию о невыплате зарплаты сотрудникам колледжа

Специалисты готовы принять соответствующие меры.

Гострудинспекция в Нижегородской области проверяет достоверность информации о задержке зарплаты работникам Нижегородского индустриального колледжа. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

Сразу же после смены руководства в учебном заведении якобы начались проблемы с выплатой зарплаты. Предположительно с работниками не рассчитались за март, а руководство колледжа никак не прокомментировало данную ситуацию.

«Гострудинспекция в Нижегородской области устанавливает все обстоятельства и достоверность сведений. Обращений работников в адрес Гострудинспекции не поступало. Однако, при подтверждении информации о невыплате зарплаты, будут приняты меры инспекторского реагирования с целью обеспечения трудовых прав работников», — подчеркнул руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.

Напомним, что девять частных агентств занятости лишились аккредитации в Нижегородской области.