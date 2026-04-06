На «Фабрике процессов» в Орловской области прошел тренинг по бережливости

Сотрудники предприятия «Энергопроф» в Орловской области прошли тренинг по бережливому производству на «Фабрике процессов». Обучение было организовано в соответствии с целями федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном фонде развития промышленности.
За три игровых раунда представители компании должны были собрать партию пультов регулятора давления газа. Во время первого раунда они работали без улучшений, чтобы увидеть проблемные места в процессе, второй и третий раунды уже проводились с оптимизацией.
«Наши тренеры помогли участникам не просто узнать теорию бережливого производства, а применить ее в реальном времени. После каждого раунда сотрудники “Энергопроф” самостоятельно подводили итоги, анализировали потери и внедряли улучшения прямо в процессе игры», — отметили в региональном центре компетенций Орловской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.