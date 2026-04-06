«Ничего не беспокоило, был абсолютно здоров». Диспансеризация выявила онкологию у 13 тысяч минчан за год

Благодаря диспансеризации в Минске выявили 13 тысяч случаев онкологии в 2025 году. Об этом рассказали в Мингорисполкоме, пишет БелТА.
По словам начальника отдела специализированной медпомощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольги Юрченко, в 2025 году в Минске 93% взрослого населения прошли диспансеризацию. Онкологическую патологию благодаря диспансеризации выявили у более чем у 13 тысяч минчан. При чем более чем в 95% случаев онкология была выявлена на ранних стадиях.
— Человека ничего не беспокоило, он был абсолютно здоров. Но диагностика позволила выявить заболевание и вовремя получить лечение, — рассказала она.
Кстати, ранее сообщили, что в Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей.
