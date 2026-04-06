Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ничего не беспокоило, был абсолютно здоров». Диспансеризация выявила онкологию у 13 тысяч минчан за год

Власти сказали, что 13 тысяч случаев онкологии в Минске выявила диспансеризация.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря диспансеризации в Минске выявили 13 тысяч случаев онкологии в 2025 году. Об этом рассказали в Мингорисполкоме, пишет БелТА.

По словам начальника отдела специализированной медпомощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольги Юрченко, в 2025 году в Минске 93% взрослого населения прошли диспансеризацию. Онкологическую патологию благодаря диспансеризации выявили у более чем у 13 тысяч минчан. При чем более чем в 95% случаев онкология была выявлена на ранних стадиях.

— Человека ничего не беспокоило, он был абсолютно здоров. Но диагностика позволила выявить заболевание и вовремя получить лечение, — рассказала она.

Кстати, ранее сообщили, что в Беларуси диспансеризация мужчин обходится бюджету в 59 — 64 рубля, а женщин — 73 — 79 рублей.

