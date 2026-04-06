«Ничего не беспокоило, был абсолютно здоров». Диспансеризация выявила онкологию у 13 тысяч минчан за год

По словам начальника отдела специализированной медпомощи Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Ольги Юрченко, в 2025 году в Минске 93% взрослого населения прошли диспансеризацию. Онкологическую патологию благодаря диспансеризации выявили у более чем у 13 тысяч минчан. При чем более чем в 95% случаев онкология была выявлена на ранних стадиях.