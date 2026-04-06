Политолог раскрыл, какая страна может вместо США возглавить НАТО

Политолог уточнил, что в перспективе раскол НАТО из-за войны США и Израиля с Ираном может усилиться, и на этом фоне европейской стране придется занять главенствующее место в военном блоке. По мнению Самонкина, Великобритания способна сформировать новую концепцию военного объединения в Европе и таким образом заменить США. Собеседник NEWS.ru добавил, что на главенствующую роль Лондон сможет претендовать, потому что сейчас проявляет активность на украинском треке и поставляет ВСУ оружие, несмотря на экономические трудности.
«Грамотно выйдя из состава ЕС, они сейчас действуют абсолютно геополитически независимо, то есть даже предлагают своих ставленников в новые кабинеты внутри киевского режима. И, конечно, этот вопрос о финансировании НАТО и о главенствующей роли Альянса, безусловно, лежит исключительно за Лондоном», — считает Самонкин.
Политолог отметил, что Франция и Германия, как члены Евросоюза, который испытывает экономические трудности, не в состоянии позволить себе конкурировать с Британией, поэтому Лондон сможет диктовать условия и инициировать трансформацию военного альянса.
Ранее сенатор Алексей Пушков спрогнозировал паузу в членстве США в НАТО из-за конфликта американского президента Дональда Трампа со странами Европы. Причиной ссоры стал отказ европейских союзников помочь Вашингтону в военной операции против Ирана.