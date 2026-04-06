Осторожно, отпуск. Антон Немкин призвал граждан к повышенной бдительности

Предвкушение отпуска часто расслабляет граждан и делает уязвимыми перед манипуляциями мошенников. Но эксперты отмечают, что во время планирования и подготовки к отдыху с выездом в другие территории гражданам необходимо быть особенно внимательными и бдительными.
Сезонный сценарий обмана.
Статистика показывает, что именно с началом отпусков, каникул и путешествий фиксируется традиционный рост активности мошенников, использующих так называемые «сезонные сценарии» обмана. Злоумышленники адаптируют свои схемы под актуальные запросы граждан — бронирование отдыха, покупку билетов, аренду жилья и транспорта, а также поиск временной подработки и туристических услуг.
Член комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отмечает, что особую опасность представляют фишинговые ресурсы, маскирующиеся под популярные сервисы.
«Граждане часто теряют бдительность в процессе планирования отдыха — спешка при бронировании, желание сэкономить или найти “горящее” предложение играют на руку мошенникам. Важно проверять адреса сайтов, не переходить по сомнительным ссылкам и использовать только проверенные платформы», — говорит депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
Парламентарий снова напомнил гражданам, что современные схемы мошенников становятся всё более технологичными, поэтому жителям России так важно придерживаться базовых правил цифровой безопасности, а именно — критически оценивать сверхвыгодные предложения, оплачивать отдых только через официальные сервисы и юридическим лицам.
Антон Немкин предупредил, что наиболее распространённые схемы включают создание фальшивых сайтов для бронирования отелей и билетов, мошенничество при аренде жилья, фиктивные предложения о работе на время отпуска, а также поддельные сервисы аренды автомобилей и туристических услуг.
«Мошенники всегда оперативно подстраиваются под повестку и поведение граждан. Летний сезон — это период повышенного спроса на путешествия и услуги, и именно этим активно пользуются злоумышленники, создавая правдоподобные сценарии обмана», — сказал депутат.
Лучше предупредить.
Антон Немкин подчеркнул, что одной из ключевых задач сегодня остаётся профилактика подобных преступлений.
«Повышение цифровой грамотности — это один из самых эффективных инструментов борьбы с кибермошенничеством. Чем лучше граждане информированы о типичных схемах обмана, тем сложнее злоумышленникам реализовывать свои сценарии», — прокомментировал он.
Отдельно депутат обратил внимание на риски, связанные с предложениями сезонной занятости.
«В летний период увеличивается количество предложений подработки, в том числе удалённой. Мошенники используют это, предлагая “лёгкий заработок” и вовлекая граждан в схемы с переводом средств или передачей персональных данных. Важно помнить: легальные работодатели не требуют предоплат и не просят передавать конфиденциальную информацию» — сказал Антон Немкин.
В рамках партийного проекта «Цифровая Россия» продолжается работа по информированию граждан о новых мошеннических схемах, в том числе через просветительские материалы и взаимодействие с профильными ведомствами.