Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Курчатовского института: опытный образец АЭС для Луны создадут в 2032 году

Она будет основана на прямом преобразовании, сообщил Михаил Ковальчук.

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Опытный образец энергоустановки «Селена» для Луны будет создан в 2032 году. Об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о том, что в 2030-х годах госкорпорация должна начать перемещение компонентов лунной атомной станции. АЭС мощностью не менее 5 кВт рассчитана на работу в течение 10 лет.

«Разрабатывается прототип лунной станции “Селена”, основанной на прямом преобразовании. В 2032 году должен быть создан опытный головной образец энергомодуля», — сказал Ковальчук, выступая на конференции «Наука на пилотируемых орбитальных станциях», проходящей в Институте космических исследований РАН.

