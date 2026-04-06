Всероссийская акция «Театральная ночь искусств» прошла в Тульской области

Учреждения культуры Тульской области 27 марта присоединились к Всероссийской акции «Театральная ночь искусств», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Для жителей региона была подготовлена насыщенная программа, позволившая по-новому взглянуть на театральное искусство. Они смогли посетить закулисные экскурсии, творческие встречи, читки и мастер-классы.
Например, Тульский академический театр драмы, Тульский театр юного зрителя (ТЮЗ) и театр «Эрмитаж» открыли для гостей закулисье. Участники экскурсий познакомились с работой цехов и служб театра, узнали о процессе создания спектаклей. В ТЮЗе прошли мастер-классы по сценическому движению и основам сценического боя.
В муниципальных образованиях региона также состоялись тематические мероприятия. В частности, молодежный театр «Галатея» из Плавска организовал для детей интенсив по актерскому мастерству и интеллектуальную игру по истории российского театра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.