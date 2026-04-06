Нижегородская область оказалась на 35 месте по зарплатам в малых городах

Нижегородская область заняла 35 место в рейтинге субъектов РФ по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах. Список составили эксперты РИА Новости.
В 2025 году средний доход в провинции региона составил 69 тысяч рублей. За прошедший год зарплата в малых и средних городах выросла почти на 13%. Отношение дохода в таких населенных пунктах к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,92%, а к зарплате в больших нижегородских городах — 77,1%.
Лидером рейтинга стал Ненецкий автономный округ — здесь средняя зарплата в провинции составила 150 тысяч рублей. «Аутсайдером» оказалась Чеченская Республика, где средний доход жителей малых городов в 2025 году составил всего 32 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что более четверти россиян мечтают о работе в Нижнем Новгороде.