В Калининградской области производитель согласился снизить цены на яйца к Пасхе

В Калининградской области снизили цены на яйца в преддверии Пасхи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов.
— Региональный производитель готов снизить цены на нефасованное яйцо с 6 по 12 апреля включительно, — сказал министр. Он отметил, что отпускная цена от производителя не меняется уже 1,5 месяца. А цены в этом году — ниже, чем в аналогичный период прошлого года.
В магазинах сети «Наш продукт» яйца сейчас подешевели на 10 рублей. Цена на С-2 должна быть 82 ₽ за десяток, на С-1 — 119 ₽ вместо 129 ₽, С-0 — 136 рублей вместо 145 ₽
В торговой сети «Спар» цены на яйцо перед Пасхой составляют: на категорию С-1 — 134,99 ₽ вместо 139,99 ₽, категорию С-2 — 99,99 ₽ вместо 109,99 ₽
— В остальных торговых сетях у нас не планируется повышение в предпасхальную неделю и на Пасху, — подвел итог министр.