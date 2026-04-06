Воронежский кондитер поделилась рецептом приготовления творожной пасхи

Помимо куличей, очень популярным пасхальным угощением считается творожная пасха. Многим она нравится по текстуре: как творожный сырок, но только большой, обычно с миндалем и цукатами, которые прекрасно дополняют вкус. Рецептом приготовления вкусной и ароматной пасхи с vrn.aif.ru поделилась воронежский кондитер Ольга Черняева.
Итак, на одну творожную пасху стандарного размера по рецепту Ольги Черняевой понадобится:
600 г. творога жирностью от 9%;
100 г. масла комнатной температуры;
80 г. сахара;
200 мл. сливок жирностью 33%;
2 яйца;
170 г. цукатов;
50 г. жареного миндаля.
Далее действуем поэтапно:
1. Сначала необходимо отвесить в марле творог, чтобы стекла лишняя жидкость (на 1,5−2 часа). После этого творог протереть три раза через мелкое сито.
2. Сливки, яйца и сахар смешать и на медленном огне довести до кипения, помешивая, проварить немного, чтобы смесь начала загустевать.
3. Творог с маслом взбить блендером и смешать с заварной частью. Все еще раз проработать блендером, добавить цукаты, орешки и перемешать.
4. Марлю слегка смочить водой и хорошо отжать. Застелить марлей форму для пасхи. Выложить творожную массу, разровнять, закрыть краями марли сверху. Положить небольшой груз. Форму поставить в дуршлаг на миску, в которую будет стекать лишняя жидкость. Убрать конструкцию на 12 часов в холодильник.
5. По истечении времени аккуратно перевернуть на сервировочное блюдо, снять форму и марлю.
Приятного аппетита!
«Мой любимый и простой вариант украшения — растопить шоколад и сделать красивые подтеки на верхушке пасхи, а сверху положить конфетки в виде яиц. Пасха будет красиво смотреться на плоской однотонной тарелке, чтобы она не перетягивала на себя внимание. Также пасхальное угощение можно подать к столу на круглой деревянной сервировочной доске», — рассказала кондитер.