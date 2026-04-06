Воронежский кондитер поделилась рецептом приготовления творожной пасхи

Украсить десерт можно растопленным шоколадом.

Источник: АиФ Воронеж

Помимо куличей, очень популярным пасхальным угощением считается творожная пасха. Многим она нравится по текстуре: как творожный сырок, но только большой, обычно с миндалем и цукатами, которые прекрасно дополняют вкус. Рецептом приготовления вкусной и ароматной пасхи с vrn.aif.ru поделилась воронежский кондитер Ольга Черняева.

Итак, на одну творожную пасху стандарного размера по рецепту Ольги Черняевой понадобится:

600 г. творога жирностью от 9%;

100 г. масла комнатной температуры;

80 г. сахара;

200 мл. сливок жирностью 33%;

2 яйца;

170 г. цукатов;

50 г. жареного миндаля.

Далее действуем поэтапно:

1. Сначала необходимо отвесить в марле творог, чтобы стекла лишняя жидкость (на 1,5−2 часа). После этого творог протереть три раза через мелкое сито.

2. Сливки, яйца и сахар смешать и на медленном огне довести до кипения, помешивая, проварить немного, чтобы смесь начала загустевать.

3. Творог с маслом взбить блендером и смешать с заварной частью. Все еще раз проработать блендером, добавить цукаты, орешки и перемешать.

4. Марлю слегка смочить водой и хорошо отжать. Застелить марлей форму для пасхи. Выложить творожную массу, разровнять, закрыть краями марли сверху. Положить небольшой груз. Форму поставить в дуршлаг на миску, в которую будет стекать лишняя жидкость. Убрать конструкцию на 12 часов в холодильник.

5. По истечении времени аккуратно перевернуть на сервировочное блюдо, снять форму и марлю.

Приятного аппетита!

«Мой любимый и простой вариант украшения — растопить шоколад и сделать красивые подтеки на верхушке пасхи, а сверху положить конфетки в виде яиц. Пасха будет красиво смотреться на плоской однотонной тарелке, чтобы она не перетягивала на себя внимание. Также пасхальное угощение можно подать к столу на круглой деревянной сервировочной доске», — рассказала кондитер.