В уникальной пещере в Сочи погибла 24-летняя спелеолог

Девушка-спелеолог погибла в пещере Глубокий Яр («Пасть дракона») в Сочи, спасатели эвакуировали тело, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России в Max.
24-летняя спелеолог отправилась в пещеру в составе незарегистрированной туристской группы. Позже знакомая девушки сообщила экстренным службам о ее гибели. Тело эвакуировали спасатели трех подразделений Южного РПСО МЧС.
«Для движения по обводненной пещере спасатели организовали навеску в технике SRT — одной веревки. Далее на вертикальном участке, высотой около 30 м, сотрудники ЮРПСО МЧС России также навесили веревки и маятником переместили погибшую девушку на скальную полку», — говорится в сообщении.
Спелеолог — специалист, который занимается исследованием пещер и других природных подземных образований.
Далее тело по каньону на носилках перенесли в безопасное место и передали сотруднику следственных органов.
Тело девушки транспортировали в ночь на 5 апреля. В прогнозе погоды на 4 апреля региональное МЧС предупреждало о сильном дожде, ливне в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20 м/с.
Пещера Глубокий Яр, также известная как «Пасть дракона», относится к редкому типу пещер-источников, которых в Сочи насчитывается всего около пяти, ее длина составляет около 1 км, а глубина — 54 м. Из пещеры вытекает одноименная река, чьи воды падают с отвесных скал, образуя водопад. Высота водопада достигает 42 м.
