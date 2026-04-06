В уникальной пещере в Сочи погибла 24-летняя спелеолог

Пещера Глубокий Яр, также известная как «Пасть дракона», относится к редкому типу пещер-источников, которых в Сочи насчитывается всего около пяти, ее длина составляет около 1 км, а глубина — 54 м. Из пещеры вытекает одноименная река, чьи воды падают с отвесных скал, образуя водопад. Высота водопада достигает 42 м.