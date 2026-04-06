Эксперт по превентивной медицине и исполнительный директор СберСтрахования жизни Евгений Ковалев о том, почему разовые меры не работают

Системная проблема в таких типах поведения заключается в том, что у человека отсутствует «инструкция к собственному здоровью». Если при покупке техники она есть, то в вопросах здоровья человек часто остается без понятного маршрута. На приеме у врача слишком мало времени — его хватает на решение конкретной жалобы и документацию, но не на обсуждение стратегии сохранения здоровья. А когда человек не получает понятной навигации от системы, он остается один на один с интернетом. В итоге работает не принцип экспертности, а принцип «понравился — не понравился». И тогда освободившееся место занимают советы блогеров и маркетинг.