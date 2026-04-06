Екатерина Мизулина предупредила о каналах с угрозами школам в Кстове

Эта информация уже поступила в правоохранительные органы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предупреждает о появлении в мессенджерах групп с угрозами нападений на кстовские школы. Информацию о провокационных ресурсах уже передали в полицию.

По словам Мизулиной, сейчас по стране прокатилась новая волна создания таких пабликов. Их главная задача не только сорвать уроки и завалить полицию ложными вызовами, но и найти среди подростков тех, кто «в теме». Злоумышленники вычисляют ребят, интересующихся тематикой нападений, а потом пытаются втереться к ним в доверие, чтобы спровоцировать на реальные преступления.

Помимо Нижегородской области, аналогичные вбросы зафиксировали в Твери и Ижевске. В связи с этим родителям из Кстова стоит проявлять больше внимания к тому, в каких каналах «висят» их дети и с кем они общаются.

Ранее мы писали о том, что подростков осудили за поджог релейных шкафов в Нижегородской области. Им дали 6 и 8 лет воспитательной колонии.

Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше