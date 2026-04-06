Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения рассказало о новой модели оценки поведения в школах

Минпросвещения: выбрана трехуровневая модель оценки поведения в школах.

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Трехуровневая модель оценки поведения с критериями «образцовое», «допустимое», «недопустимое» выбрана как наиболее успешная, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.

«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная. Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», — сказала Колударова, слова которой приводят в пресс-службе ведомства.

Она добавила, что ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.