Минпросвещения рассказало о новой модели оценки поведения в школах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Трехуровневая модель оценки поведения с критериями «образцовое», «допустимое», «недопустимое» выбрана как наиболее успешная, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная. Она отличается лучшей воспроизводимостью результатов, гибкостью и профилактическим потенциалом, прозрачностью для всех участников образовательных отношений и оптимальной дифференциацией без избыточности», — сказала Колударова, слова которой приводят в пресс-службе ведомства.
Она добавила, что ведомством уже подготовлен проект приказа, который включил изменения, устанавливающие требования к оценке поведения с использованием трехуровневой системы.