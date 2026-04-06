Главное пасхальное богослужение пройдет в Слудской церкви Перми

В Пермской митрополии пасхальную неделю завершат торжественные богослужения. Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий совершит главное пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Перми на ул. Монастырской, 95.
Богослужение состоится в ночь с 11 на 12 апреля. Начало в 23:30.
В Пермской епархии РПЦ сообщили о ночных пасхальных богослужениях во всех 29 православных храмах Перми. Начало проведения в период с 23:00 до 23:00. Для всех желающих и готовящихся причаститься осуществят исповедь до начала ночного богослужения.
В старейшем на территории Перми Петропавловском соборе (ул. Советская, 1/1) ночное пасхальное богослужение начнется в 23:30, поздняя Божественная литургия — в 09:00.
По сообщению метеорологов пермяков ждут значительные изменения в характере погоды в воскресенье, 12 апреля. На Пасху установится малооблачная погода со значительным потеплением днем до +8…+13 градусов.