Премьера «Ревизор 2.0» собрала в Воронеже два аншлага

Два аншлага 4 и 5 апреля собрала новая премьера в воронежском Камерном. Необычную версию растиражированной за два столетия гоголевской пьесы «Ревизор» представил режиссер Анатолий Ледуховский.
За три часа в комедии «Ревизор 2.0» (18+) вместе с Пушкиным и Гоголем смешались «мексиканский тушкан», рок-композиции и даже Лещенко. Этими аллюзиями к современным айтемам, режиссер намекает, что не особенно что и изменилось в нашей стране со времен написания пьесы. Карикатурность гоголевских персонажей усилена до абсолюта, они кривляются в мехах или в костюмах-тройках и вечерних платьях, а их слова эхом доходят из 1835-го в наши дни и как-будто тут и были.
. Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.
— Это особенность нашей земли. На протяжении двух столетий. Меняется форма, костюмы, аксессуары, а суть не меняется, отношения между людьми не меняются, к сожалению. И всегда кто-то является жертвой, — уверен Анатолий Ледуховский, исследующий природу русского безвременья.
Яркие роли создали в постановке Андрей Новиков (Городничий), Михаил Гостев (Хлестаков), Андрей Мирошников (Ляпкин-Тяпкин), Юрий Овчинников (Земляника), Анастасия Гуменникова (жена городничего), Мария Малишевская (его дочь), Сергей Карпов (Прохоров, квартальный).