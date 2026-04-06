Премьера «Ревизор 2.0» собрала в Воронеже два аншлага

За три часа в комедии «Ревизор 2.0» (18+) вместе с Пушкиным и Гоголем смешались «мексиканский тушкан», рок-композиции и даже Лещенко. Этими аллюзиями к современным айтемам, режиссер намекает, что не особенно что и изменилось в нашей стране со времен написания пьесы. Карикатурность гоголевских персонажей усилена до абсолюта, они кривляются в мехах или в костюмах-тройках и вечерних платьях, а их слова эхом доходят из 1835-го в наши дни и как-будто тут и были.