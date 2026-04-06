Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера «Ревизор 2.0» собрала в Воронеже два аншлага

Необычную версию гоголевской пьесы поставил Анатолий Ледуховский.

Источник: Комсомольская правда

Два аншлага 4 и 5 апреля собрала новая премьера в воронежском Камерном. Необычную версию растиражированной за два столетия гоголевской пьесы «Ревизор» представил режиссер Анатолий Ледуховский.

За три часа в комедии «Ревизор 2.0» (18+) вместе с Пушкиным и Гоголем смешались «мексиканский тушкан», рок-композиции и даже Лещенко. Этими аллюзиями к современным айтемам, режиссер намекает, что не особенно что и изменилось в нашей стране со времен написания пьесы. Карикатурность гоголевских персонажей усилена до абсолюта, они кривляются в мехах или в костюмах-тройках и вечерних платьях, а их слова эхом доходят из 1835-го в наши дни и как-будто тут и были.

. Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

— Это особенность нашей земли. На протяжении двух столетий. Меняется форма, костюмы, аксессуары, а суть не меняется, отношения между людьми не меняются, к сожалению. И всегда кто-то является жертвой, — уверен Анатолий Ледуховский, исследующий природу русского безвременья.

Яркие роли создали в постановке Андрей Новиков (Городничий), Михаил Гостев (Хлестаков), Андрей Мирошников (Ляпкин-Тяпкин), Юрий Овчинников (Земляника), Анастасия Гуменникова (жена городничего), Мария Малишевская (его дочь), Сергей Карпов (Прохоров, квартальный).