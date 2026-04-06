В Новосибирской области запустили чат-бота для билетов на электропоезда

Он доступен в национальном мессенджере MAX.

Чат-бот для покупки билетов на электропоезда в Новосибирской области появился в национальном мессенджере MAX. Подобные сервисы развиваются в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации главы и правительства региона.

«Цифровая трансформация, которая охватывает в том числе и отрасль транспорта, является одной из национальных целей развития России, установленной Указом Президента. В достижении цифровой зрелости транспортной сферы Новосибирская область уже превысила показатель в 90%. Недавно появилась возможность оплаты проезда в наземном транспорте через MAX. Сегодня состоялся запуск еще одного сервиса — уже для железнодорожного транспорта», — подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Чтобы оформить билет на электропоезд, необходимо в мессенджере MAX запустить чат-бота компании «Экспресс-пригород», выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, электропоезд и вид билета. Далее оплата проезда производится через систему быстрых платежей.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.