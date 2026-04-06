В Нижегородской области проходит Неделя космоса

«Тема российской космонавтики для уроков “Разговоры о важном” выбрана неслучайно — она затрагивает целый ряд смежных предметов, что позволяет не только расширить кругозор школьников, но и показать, как тесно связаны физика, астрономия, математика и современные технологии с освоением космоса. Через такие уроки ребята начинают понимать, что за каждым космическим достижением стоит труд ученых, инженеров и исследователей, а успехи нашей страны в космосе — это результат глубоких знаний и междисциплинарного подхода. Именно поэтому подобные тематические занятия проходят в каждой школе, формируя у подрастающего поколения интерес к науке и стремление к новым открытиям», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.