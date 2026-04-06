В Нижегородской области проходит Неделя космоса

С 6 апреля в нижегородской сфере образования стартовала Неделя космоса (0+) — мероприятие, посвященное истории отечественной космонавтики, достижениям России в освоении космического пространства и популяризации научно-технического развития. Мероприятия реализуются в поддержку национального проекта «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» («Космос»).
Федеральным организатором мероприятий выступает государственная корпорация «Роскосмос». В Нижегородской области при поддержке министерства образования разработан специальный план мероприятий, направленный на повышение интереса к изучению астрономии и развитие научно-технического творчества среди молодёжи.
Как пояснили в министерстве, в программу Недели космоса вошли тематические уроки «Разговоры о важном» (6+), которые позволят ознакомить учащихся с первого по 11-й класс с историей российской космонавтики и созвездиями. Для школьников подготовлено познавательное видео «Зачем нам космос, если мы живем на Земле?» (6+). А по итогам занятий будет проведено тестирование для проверки усвоения новой информации.
«Тема российской космонавтики для уроков “Разговоры о важном” выбрана неслучайно — она затрагивает целый ряд смежных предметов, что позволяет не только расширить кругозор школьников, но и показать, как тесно связаны физика, астрономия, математика и современные технологии с освоением космоса. Через такие уроки ребята начинают понимать, что за каждым космическим достижением стоит труд ученых, инженеров и исследователей, а успехи нашей страны в космосе — это результат глубоких знаний и междисциплинарного подхода. Именно поэтому подобные тематические занятия проходят в каждой школе, формируя у подрастающего поколения интерес к науке и стремление к новым открытиям», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Так, в многофункциональном образовательном центре «Созвездие — Сузорье» города Арзамас Нижегородской области, где находится уникальная современная учебная обсерватория, запланированы тематические открытые уроки (6+) для школьников. На этих занятиях ребята узнают о созвездиях, увидят, как они выглядят и как их можно самостоятельно отыскать на ночном небе.
«Благодаря собственной обсерватории наши ученики могут не только теоретически узнать о созвездиях, но и практически научиться находить их на ночном небе. Группы наших ребят имеют возможность работать с настоящим астрономом, особенно активно обсерватория работает в Неделю космоса. Столько юных умов стремятся познать, как устроен космос, какие науки нужно изучать и как развиваться, чтобы посвятить свою жизнь исследованию Вселенной!» — поделилась директор многопрофильного образовательного центра «Созвездие — Сузорье» Ирина Кузьмичёва.
Помимо тематических уроков «Разговоры о важном», в региональной системе образования активно задействованы возможности дополнительного образования. В преддверии Дня космонавтики региональный центр «Вега» организует масштабный однодневный научно-образовательный космофестиваль «Космос будущего» (6+), который объединит школьников, студентов, молодых исследователей и экспертов научного сообщества. Программа фестиваля включает встречу-лекторий с космонавтом, серию научно-популярных лекций, практические мастер-классы, образовательные квизы и интерактивные площадки, посвященные современным космическим технологиям, исследованию Земли из космоса, спутниковым системам и перспективам освоения космического пространства.
Экспертами и спикерами выступят представители ведущих образовательных и научных организаций региона: заместитель начальника отдела по работе с талантливой молодежью Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Максим Жарков; кандидат экономических наук, декан агрономического факультета Нижегородского государственного агротехнологического университета Анна Климова; кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры «Геодезия и землеустройство» Нижегородского государственного агротехнологического университета Татьяна Красильникова; педагог-организатор и педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории Центра детского творчества Автозаводского района Нижнего Новгорода Евгений Котов.
«На фестивале участники смогут узнать о современных тенденциях в космической науке и технологиях, испытать свои силы в инженерных и исследовательских задачах, а также получить ценные советы экспертов для развития собственных проектов. Это мероприятие станет центром притяжения для всех, кто интересуется космосом: здесь будут созданы условия для профессионального самоопределения, популяризации науки и обмена опытом между школьниками, студентами, учеными и представителями образовательных организаций», — сказала директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.
Нижегородский центр «Сфера» выступает одним из организаторов Всероссийской акции «Космос в кадре» (6+), направленной на развитие интереса школьников к астрономии и космонавтике. К участию приглашаются учащиеся с 1 по 11 класс, которые могут проявить свои творческие способности, представив работы, посвященные теме космоса. Акция позволяет ребятам не только углубить знания о Вселенной, но и выразить свое видение роли космонавтики в современном мире через фото, видео или другие творческие форматы. Подробная информация про конкурс, номинации и требования к оформлению работ представлены на портале: культурадляшкольников.рф/actions/vserossiyskaya-aktsiya-kosmos-v-kadre/.
Пресс-служба министерства образования региона совместно с Центром развития творчества детей и юношества Нижегородской области запустили акцию «Неизвестные факты о космосе» (6+). Главная цель акции — пробудить интерес к истории отечественной космонавтики у воспитанников детских садов, школьников, студентов колледжей и вузов региона. К участию приглашаются как индивидуальные авторы, так и ученические коллективы. Допускается помощь наставников и учителей. Участники должны подготовить короткие видеоролики продолжительностью 15−30 секунд об уникальных и о малоизвестных фактах о космосе. Подробнее об этом можно узнать в группе министерства образования во «ВКонтакте»: vk.com/wall-191344191_55471.
«Таких фактов, оказывается, очень много. Дело в том, что нам известна лишь малая часть общепризнанных сведений о первых полетах в космос, но если углубиться в историю российской космонавтики, обязательно найдутся сотни малоизвестных фактов. А знание — это сила!» — отметил директор Центра развития творчества детей и юношества Нижегородской области Андрей Попов.
Поддержка всестороннего развития подрастающего поколения находится в приоритете реализации национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».