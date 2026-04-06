Семь проектов Нижегородской области завоевали награды III Всероссийского конкурса «Копилка опыта»

Семь проектов из Нижегородской области завоевали награды III Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Копилка опыта» (0+), который проводится ежегодно в целях повышения качества работы детских экскурсоводов. Усилиями участников создается «копилка» профессионального опыта, доступная для изучения всеми работниками туристической отрасли.
Как сообщили организаторы конкурса, в этом году в нем участвовали 112 работ. Авторы направляли видеоролики по трем номинациям. Так, номинация «Секреты методики» включала описания методических приемов работы с детскими группами, а также игровых техник для вовлечения детей и подростков. Номинация «Музей для детей» — это «копилка» практик применения нестандартных приемов показа и рассказа при проведении музейных экскурсий для детей. Еще одна номинация — «Любим и защищаем» — включала идеи патриотических экскурсионных маршрутов для детей и подростков и современные подходы к проведению экскурсий патриотической направленности.
Церемония награждения победителей и призеров состоялась на Нижегородской ярмарке в рамках XXI выставки-форума «Интурмаркет» (0+). Как отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, регион вновь подтвердил статус одной из ведущих территорий в сфере развития детского туризма.
«Успех наших земляков — это наглядный результат системной работы. Нижегородская область всегда славилась своими талантливыми и неравнодушными специалистами. Оценка экспертов в очередной раз подтверждает высокий уровень методических разработок и креативные подходы авторов. Поздравляю победителей!» — сказал министр.
По итогам оценки экспертов в номинации «Секреты методики» все призовые места заняли представители Нижнего Новгорода. Первое место завоевали Юлия Люсова и Юлия Завьялова, второе — Ирина Канина, третье — Светлана Ворожбянская.
В номинации «Музей для детей» третье место занял проект Елены Конановой и Анны Хухрянской из Семенова.
В номинации «Любим и защищаем» первое место завоевала Полина Ворожбянская из Нижнего Новгорода, второе — Ольга Афонская из Семенова, третье — Антон Смирнов из Нижнего Новгорода.
Все победители и призеры награждены почетными дипломами и подарками. Им вручили сувениры и денежные призы, а также предоставили возможность совершить экскурсионные поездки в Псков, туры в Санкт-Петербург и экскурсии по Москве.
«Нижегородская область демонстрирует устойчивые позитивные результаты в сфере детского туризма, что соответствует целям и задачам нацпроекта “Туризм и гостеприимство”. Работы победителей войдут в методическую базу “Копилка опыта” и будут рекомендованы для использования специалистами туротрасли по всей стране», — подытожила автор конкурса Александра Шарова.
Материалы всех конкурсных работ за прошедшие три года проведения состязания размещены в открытом доступе в официальной группе конкурса в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/rst_opyt.
Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, — преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Его реализация нацелена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.