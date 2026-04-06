Минпросвещения рассказало, как родители относятся к оценке поведения

В понедельник заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова представила результаты проведения апробации введения оценки поведения обучающихся. Она подчеркнула, что апробация завершается в семи регионах страны и охватила 89 школ, ее участниками стали более 40 тысяч учеников 1−8 классов и более двух тысяч педагогов.