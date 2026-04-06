Минпросвещения рассказало, как родители относятся к оценке поведения

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Почти 90% родителей положительно относятся к введению оценки поведения, следует из опроса Минпросвещения РФ.

В понедельник заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова представила результаты проведения апробации введения оценки поведения обучающихся. Она подчеркнула, что апробация завершается в семи регионах страны и охватила 89 школ, ее участниками стали более 40 тысяч учеников 1−8 классов и более двух тысяч педагогов.

«Во время апробации поддерживалась постоянная обратная связь с педагогами, учениками и родителями. Проводились опросы по итогам каждой четверти и полугодия. Так, к введению оценки поведения положительно относятся более 78% обучающихся, 73% педагогов и 87% родителей», — сказала Колударова, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.