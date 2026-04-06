За год уровень безработицы в Ростовской области сохранился на уровне в 2,1%

Уровень безработицы в Ростовской области за период с декабря 2025 по февраль 2026 года сохранился на низком уровне в 2,1%, говорится на сайте Ростовстата.
Такой же показатель в 2,1% зафиксировали в целом по ЮФО. Это ниже, чем в Республике Калмыкия и немного выше, чем в Краснодарском крае и Волгоградской области.
Что касается уровня занятости населения, то за тот же отчетный период в Ростовской области он составил 62,3%. Указанная цифра выше, чем в среднем по ЮФО, а также в ряде регионов округа. Лидирует Астраханская область.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.