Поставили перед фактом: в Волгограде отключили отопление

Администрация Волгограда поставила горожан перед фактом — в четвертом часу дня 6 апреля в Мах мэрии появилось сообщение, что с этого дня в областном центре завершается отопительный сезон.
«В соответствии с постановлением администрации утверждена дата окончания отопительного сезона в Волгограде — 6 апреля 2026 года. Также для социальных объектов предусматривается возможность продолжения подтопки по заявкам их руководителей», — заявили в пресс-службе.
Ранее в первых днях апреля прекратили подавать ресурс в Камышине и Михайловке, а также Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском районах. С нынешнего понедельника — в Даниловском и Котовском районах. Но их жителей предупредили об этом заранее.
15 апреля перестанут работать котельные в Руднянском районе, подтвердили в региональном комитете ЖКХ.