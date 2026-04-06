Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поставили перед фактом: в Волгограде отключили отопление

Администрация Волгограда поставила горожан перед фактом — в четвертом часу дня 6 апреля в Мах мэрии появилось сообщение, что с этого дня в областном центре завершается отопительный сезон.

«В соответствии с постановлением администрации утверждена дата окончания отопительного сезона в Волгограде — 6 апреля 2026 года. Также для социальных объектов предусматривается возможность продолжения подтопки по заявкам их руководителей», — заявили в пресс-службе.

Ранее в первых днях апреля прекратили подавать ресурс в Камышине и Михайловке, а также Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском районах. С нынешнего понедельника — в Даниловском и Котовском районах. Но их жителей предупредили об этом заранее.

15 апреля перестанут работать котельные в Руднянском районе, подтвердили в региональном комитете ЖКХ.