В Перми отремонтируют 15 улиц

Основная часть ремонта затронет центр города.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в Перми запланирован масштабный ремонт дорог. Всего в порядок приведут 15 участков улиц, их общая протяжённость составит 12,8 километра.

Основная часть ремонта затронет центр города. В Ленинском районе обновят улицы Петропавловскую, Куйбышева, Николая Островского и Луначарского, а также участок Комсомольского проспекта.

В Индустриальном районе работы пройдут на улице Космонавта Леонова — от шоссе Космонавтов до улицы Мира.

В Дзержинском районе приведут в порядок улицы Решетникова и Строителей. Последняя соединяет район Камской улицы в Кондратово с базой «Заостровка».

В Кировском районе отремонтируют два съезда с развязки на улице Светлогорской, расположенной на пересечении с Западным обходом.

Сразу несколько участков обновят в Свердловском районе. Речь идёт об улицах Белинского и Революции, а также о переходе Стахановская — Чкалова — Старцева, где работы затронут два отрезка по обе стороны моста через Егошиху.

В Мотовилихинском районе реконструкция коснётся бульвара Гагарина — от Южной дамбы до улицы Старцева.