ГУАД проверит отремонтированные по нацпроекту дороги в Нижегородской области

Специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области начали весеннее обследование участков, где прошел ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
На гарантии у ГУАД сейчас 720 участков автодорог, общая протяженность которых составляет 3 600 км. В прошлом году ремонт затронул 745 км дорог. Гарантия на работы, выполненные по нацпроекту, составляет от 3 до 5 лет. Специалисты управления будут проводить диагностику с помощью современного инструментального оборудования, которое даст точные данные о состоянии полотна.
«В случае выявления скрытых дефектов в период действия гарантийных обязательств их устранение осуществляется целиком и полностью за счет сил и средств производителя работ. ГУАД со своей стороны контролирует подрядчиков на всех этапах, включая лабораторный анализ асфальтобетонной смеси, проверку соблюдения технологии при выполнении работ, итоговые замеры в ходе приемки, а также контроль эксплуатационного состояния дорог в период действия гарантии», — рассказал директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.
Кроме того, в проверке состояния дорог активно участвуют и жители населенных пунктов, которые расположены рядом с отремонтированными участками. О каких-либо дефектах они сигнализируют через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и соцсети.
Все выявленные неисправности будут зафиксированы в актах; подрядчикам направят предписания об устранении дефектов с указанием сроков. Работы нужно завершить до 1 июня.
