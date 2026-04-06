Суд конфисковал 20,95 млн руб. у экс-главы Курской области Смирнова

Суд признал Смирнова виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России, два эпизода) и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Смирнову назначен штраф в размере 400 млн руб., ему также на десять лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных и административных полномочий.