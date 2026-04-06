Суд конфисковал 20,95 млн руб. у экс-главы Курской области Смирнова

Ленинский районный суд Курска постановил конфисковать 20,95 млн руб. у экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова в рамках дела о взятках, в том числе при строительстве фортификационных сооружений на территории региона. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в телеграм-канале.
Суд признал Смирнова виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса России, два эпизода) и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, Смирнову назначен штраф в размере 400 млн руб., ему также на десять лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением властных и административных полномочий.
Смирнова лишили почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
В доход государства с осужденного взыскано 20,95 млн руб. в счет конфискации денежных средств, полученных преступным путем. Арест на имущество, наложенный ранее для обеспечения исполнения приговора, оставлен без изменений. Приговор может быть обжалован.
Ранее Смирнов признал вину в получении взяток и заключил досудебное соглашение, хотя в начале процесса заявлял о своей невиновности.
Смирнов занимал пост главы Курской области с мая по декабрь 2024 года. В 2025 году его задержали и арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, связанному со строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Кроме того, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ).
