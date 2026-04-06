Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская таможня обнаружила экзотических птиц и отдала их в Ульяновский зоопарк

Сотрудники мобильной группы Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области обнаружили партию экзотических птиц в микроавтобусе, следовавшем из Узбекистана в Московскую область через территорию Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В салоне микроавтобуса находились клетки с 93 птицами семейства попугаевых, восемью багамскими утками, а также двумя горными индейками. Разрешительные документы на ввоз живого груза у водителя отсутствовали. Мужчина пояснил, что в Ташкенте владелец птиц передал ему только ветеринарные разрешения страны отправления и просил доставить товар незнакомому человеку в пункте прибытия.

Возбуждено дело об АП по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф либо конфискацию товаров.

В настоящее время всех изъятых птиц таможенники передали в Ульяновский зоопарк.