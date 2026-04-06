Перед Пасхой в Калининградской области обещают снизить стоимость яиц. В среднем продукция подешевеет на десять рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минсельхоза.
Акция продлится с 6 по 12 апреля включительно. В ней приняли участие «Гурьевская Птицефабрика» и сеть магазинов «Спар». По данным Минсельхоза, остальные крупные торговые сети не планируют поднимать цены на яйца перед Пасхой.
Стоимость яиц в фирменных магазинах «Гурьевской Птицефабрики» составит:
категория С-2 — 82 рубля за десяток; категория С-1 — 119 рублей за десяток (ранее — 129 рублей); категория С-0 — 136 рублей за десяток (ранее — 145 рублей); категория С-В — 164 рубля (ранее — 174 рубля).
В сети магазинов «Спар» стоимость яиц составит:
категория С-1 — 134,99 рублей за десяток (ранее — 139,99 рублей); категория С-2 — 99,99 рублей за десяток (ранее — 109,99 рублей).