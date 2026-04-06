Засыпали розами. Актёра из «Улиц разбитых фонарей» похоронили на Аллее Славы

6 апреля в Красноярском драматическом театре имени Пушкина было особенно тихо. Артисты и зрители прощались с заслуженным артистом РФ Сергеем Селеменевым. Он снимался в сериале «Улицы разбитых фонарей» и сыграл главные роли во многих спектаклях.
На прощании побывала корреспондент krsk.aif.ru.
«В спектаклях не щадил себя».
В последний путь Сергея Селеменева провожали на сцене драматического театра имени Пушкина, в котором он служил более 40 лет. До 65-летнего юбилея артист не дожил чуть меньше двух недель. Причина скоропостижной смерти — проблемы со здоровьем: артист страдал диабетом.
«Он не показывал, как плохо себя чувствует. Характер у него был экспрессивный, бывало, он жаловался, но как-то все к этому привыкли… У нас есть антрепризный проект по рассказу Шукшина, который поставил Сергей. Он ещё в марте в нём играл. Никто не ожидал, что так может случиться. Он всегда был ведущим артистом. Утрата для меня очень неожиданная и болезненная», — со слезами на глазах вспоминает коллегу заслуженный артист России Владимир Пузанов.
Церемония прощания началась в полдень на главной сцене театра, но люди начали приходить в половине двенадцатого. В зале играла приглушённая мелодия, а возле гроба артиста уже стояли цветы. Многие несли именно белые.
«Думая об ассоциациях с Сергеем и выбирая цветы, я сделала однозначный выбор — белые розы. Он был разный, но запомнила я его светлым, смеющимся. У него был смех, не похожий ни на чей другой. Честный, открытый. Очень измождённый в последние годы. Очень одинокий. При этом щедрый антрепренёр. Когда я училась в финансовом колледже, Сергей Николаевич к нам приходил, чтобы подготовить нашу команду к КВН. Очень талантливый сценарист. А потом судьба свела нас в театре. Мы проработали в нём 12 лет. Я — в административном составе, он — в актёрском. Он был мне близким товарищем», — рассказывает коллега по театру Елена Бренжникова.
Большая часть тех, кто пришёл проститься с артистом, — коллеги по сцене и театру. Сергей Селеменев больше 40 лет посвятил творчеству. Многие так и говорят: «В голове был только театр».
«Серёжа для меня очень светлый. Он как большой ребёнок. Это мой лучший партнёр. Жалко терять», — рассказывает, держа в руках светлые хризантемы, актриса театра Пушкина Татьяна Чубаро.
Многим начинающим артистам Сергей Селеменев давал вдохновение.
«Когда я только поступил в институт, Сергей уже играл на сцене театра Пушкина. Студентами мы бегали на его спектакли, обсуждали. Он был звездой. Позднее мы познакомились. Он всегда был сложным. Кони ему такие привередливые достались. Метался, искал, терял…» — вспоминает заслуженный артист России Андрей Пашнин.
Во время студенческой учёбы Сергей был живым, ярким. Сокурсники вспоминают, что из-за такой энергичности прозвали его «Серёжа-сачок». Режиссёры просто не могли его не заметить. Позднее Сергей и сам стал талантливым сценаристом. Многим дал дорогу в жизнь.
«25 лет назад в Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского шла постановка “Жанна д’Арк на костре”, в которой я играла главную роль. Сергей Николаевич играл Доминика. Я тогда была начинающей певицей, а роль была драматической. И партнёрство с Сергеем мне очень многое дало, за что ему большая благодарность. В итоге за эту роль мне дали театральную премию, думаю, что во многом это была заслуга Сергея», — вспоминает начало карьеры заслуженная артистка России Красноярского театра оперы и балета Анна Киселёва.
В 12:30 у гроба артиста собралась очередь из желающих проститься. Среди творческой элиты — деятелей культуры — с цветами стояли зрители и поклонники творчества артиста.
«Я ходила на спектакли Сергея с начала девяностых. Он очень яркий, его роли вспоминаешь сразу. Мне больше всего запомнились спектакли “Тот, кто получает пощёчину”, “Смерть Тарелкина”. В каждом он был неповторим. Было скучно, когда Сергея не было на сцене», — рассказывает постоянная посетительница театра Пушкина Юлия.
Многие зрители за месяц купили билеты на спектакли любимого артиста, и, когда узнали о его кончине, решили почтить его память.
«Мы с сестрой много раз ходили на “Смерть Тарелкина”, этот спектакль нам очень отзывается. Мы узнали, что будет последний показ, купили билеты, но спектакль перенесли. Потом купили билеты ещё раз, но узнали, что Сергей скончался. И сегодня мы пришли проститься и со спектаклем, и с ним», — вспоминает актёра Анна.
«Первый спектакль “Царевич Алексей” с Сергеем Селеменевым смотрела ещё студенткой. Незабываемое впечатление он тогда оставил. Я человек эмоциональный, меня очень затронула его игра. О смерти актёра я узнала, когда была на спектакле в Доме актёра. Со сцены сообщили, что умел режиссёр спектакля», — рассказывает поклонница творчества артиста Светлана Титова.
Официальная часть прощания.
«Сегодня скорбный день для всей культуры Красноярского края…» С этих слов начальника отдела искусств министерства культуры края Виталия Зацепина началась торжественная панихида.
В 12:40 на сцену вышел художественный руководитель и главный режиссёр Красноярского драматического театра имени Пушкина Олег Рыбкин.
«Если собрать всех, кто присутствовал на его спектаклях, это был бы стадион. Человек, преданный театру, таким мы его запомним. Мне посчастливилось поработать с Сергеем Николаевичем. Это всегда было непросто, но безумно интересно. В спектаклях он не щадил себя», — сказал Олег Рыбкин.
Многие говорили о непростом характере артиста. Он был вспыльчивым, мог сказать прямо, а потом извиниться.
«Менялись отношения, ценности, а он не всегда попадал в эти перемены. Возникал протест, внутренняя революция. Он всегда что-то искал… Не справился со своим талантом», — сказал со сцены Андрей Пашнин.
В 13:00 под последние громкие аплодисменты гроб артиста вынесли из театра. Сергея Селеменева похоронили в Красноярске на Аллее Славы кладбища Бадалык.
