Пассажиры ретропоезда до Арзамаса напишут «Тотальный диктант» в пути

Туристский ретропоезд сообщением Нижний Новгород — Арзамас впервые станет площадкой для проведения всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Состав № 6901/6902 отправится из столицы Приволжья 18 апреля 2026 года в 10:44, и во время трехчасового пути до станции Арзамас-2 пассажиры смогут проверить свою грамотность.
В ГЖД отметили, что современные вагоны состава на паровозной тяге максимально адаптированы для участников акции: кресла оборудованы индивидуальными откидными столиками, розетками и подножками. Также для комфорта туристов в поезде работают системы кондиционирования и биотуалеты. Участие в написании диктанта бесплатное, однако желающим необходимо заранее пройти регистрацию на официальном сайте проекта.
Билеты на сам ретропоезд уже доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании, а также в пригородных кассах и терминалах. Акция «Тотальный диктант» проводится ежегодно с целью популяризации грамотности, а тексты для неё традиционно готовят известные современные российские писатели.
