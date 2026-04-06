Лежал в луже со сломанными лапами: калининградцы влезли в долги ради спасения кота, от которого избавились хозяева

Животное выпало из окна шестого этажа.

В Калининграде семья нашла в луже кота со сломанными лапами. Когда животное принесли в клинику, там его узнали. Печальную историю Пушка «Клопс» рассказала Виктория, семья которой выхаживает котика.

Виктория живёт на улице Артиллерийской. Там 2 апреля она и нашла беднягу на парковке у дома. Истощённый и грязный бело-рыжий пушистик лежал в луже.

«Видно было, что лапы поломаны. Мы подумали сначала, что его сбила машина. Вынесли ему поесть. Он покушал, но пить не стал. Мы взяли пелёнки, пакеты, забрали его и повезли в клинику на Колхозной. Зашли туда, а девочки на ресепшне говорят: “О, это тот самый котик”. И тут мы начали расспрашивать подробности.

Оказалось, что два-три дня назад котика приносили мужчина с дочкой. Сказали, что он упал с шестого этажа.

В клинике сказали, что требуется обследование и в дальнейшем — операция. Он отказался от всех процедур, дал 300 рублей, забрал кота и ушёл. И вот спустя трое суток мы его обнаружили. Наверное, он лежал там всё время, но мы его не видели. Обычно в том месте стоит микроавтобус, а в тот день его не было", — рассказывает Виктория.

Кота обследовали. Рентген показал сложные множественные оскольчатые переломы обеих передних лап. К счастью, внутренние органы были целы.

«Лапы буквально болтались на коже. Нас предупредили, что операция будет сложной и длительной, ему поставят пластины. Мы сделали УЗИ, все анализы сдали. Конечно, кроме переломов, есть повреждения тканей, воспалительные процессы. Мы арендовали клетку, потому что у нас свои два кота», — рассказывает калининградка.

Виктория колола обезболивающее лекарство и другие препараты, которые дали в клинике. Котика вымыли и обработали. Он неплохо ел и сходил в туалет.

В воскресенье, 5 апреля, котику провели операцию, которая длилась почти три часа. Виктория благодарит клинику и медперсонал за доброе отношение и предоставленную скидку. Пациента назвали Пушком, он уже дома.

В ночь на понедельник кот отходил от наркоза. Он начал вставать на лапы, пытался прыгнуть с кровати, а потом разносил клетку, куда его пересадили отлёживаться.

«Я, конечно, глаз не сомкнула. Очень за него переживаем. Утром он уже угомонился и лёг спать», — рассказывает спасительница.

Семья потратила на Пушка уже более 60 тысяч рублей. Это плата за приём в клинике, обследования, лекарства, операцию, аренду клетки — Виктория показывает все чеки.

«Денег не было, пришлось расплачиваться кредиткой. Мы объявили сбор в соцсетях, удалось собрать только половину. Я уже не считаю корм, будущую реабилитацию, повторные осмотры. Если кто-то поможет нам, то будем очень признательны, потому что расходы, конечно, для нас непредвиденные», — говорит собеседница «Клопс».

Как помочь Пушку.

Помочь Пушку и его новым владельцам можно переводом на карту Сбербанка невестки Виктории Александры Балышевой. Сбор открыт по ссылке. Виктория поясняет, что все лишние деньги они переведут в благотворительный фонд помощи бездомным животным Зои Шумиловой, где их консультируют и обещают помочь с реабилитацией Пушка. «Клопс» будет следить за состоянием животного и развитием ситуации.